В Евролиге ответили, представляет ли НБА угрозу из-за планов по созданию новой лиги

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас объяснил, как относится к планам руководства НБА создать в Европе новую баскетбольную организацию.

«Я не считаю это угрозой для нас или для лиги. Мы видим это и по телевизионным контрактам, и по интересу спонсоров, и по желанию клубов участвовать в Евролиге — всё это говорит о том, что речь идёт скорее о путанице, чем об угрозе. Если смотреть шире, я всегда повторяю: главное — это сам баскетбол и его болельщики. Создание новой лиги внесёт только неразбериху и раскол.

Ведь что произойдёт? Приходишь к спонсору, а ты — «новая НБА-лига», а мы — «Евролига», а потом ещё есть и Лига чемпионов, и Еврокубок. Для настоящих ценителей баскетбола всё и так понятно: Евролига — это Евролига, это Европа. Мы не боимся потерять своих преданных болельщиков, потому что уверены: то, что мы предлагаем прямо сейчас на паркете, — это лучший продукт», — приводит слова Мотеюнаса портал Basket News.