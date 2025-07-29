Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Евролиге ответили, представляет ли НБА угрозу из-за планов по созданию новой лиги

В Евролиге ответили, представляет ли НБА угрозу из-за планов по созданию новой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас объяснил, как относится к планам руководства НБА создать в Европе новую баскетбольную организацию.

«Я не считаю это угрозой для нас или для лиги. Мы видим это и по телевизионным контрактам, и по интересу спонсоров, и по желанию клубов участвовать в Евролиге — всё это говорит о том, что речь идёт скорее о путанице, чем об угрозе. Если смотреть шире, я всегда повторяю: главное — это сам баскетбол и его болельщики. Создание новой лиги внесёт только неразбериху и раскол.

Ведь что произойдёт? Приходишь к спонсору, а ты — «новая НБА-лига», а мы — «Евролига», а потом ещё есть и Лига чемпионов, и Еврокубок. Для настоящих ценителей баскетбола всё и так понятно: Евролига — это Евролига, это Европа. Мы не боимся потерять своих преданных болельщиков, потому что уверены: то, что мы предлагаем прямо сейчас на паркете, — это лучший продукт», — приводит слова Мотеюнаса портал Basket News.

Материалы по теме
В Евролиге дали оценку отношениям с НБА на фоне создания новой баскетбольной лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android