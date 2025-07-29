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«Они уже видели». Дончич пошутил о реакции «Далласа» на своё похудение в межсезонье

«Они уже видели». Дончич пошутил о реакции «Далласа» на своё похудение в межсезонье
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26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), стал гостем матча Главной бейсбольной лиги (МЛБ) между «Нью-Йорк Янкис» и «Тампа-Бэй Рейс» (2-4), где у него спросили про физическую форму.

— Лука, после твоего обмена в «Лейкерс» постоянно циркулировали слухи о твоей плохой физической форме. После выхода этого выпуска журнала ты отправишь «Маверикс» одну копию?
— Я думаю, они уже видели это, так что нам не нужно беспокоиться об этом, — пошутил Дончич во время бейсбольного матча.

Дончич был обменян из «Далласа» 2 февраля 2025 года.

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