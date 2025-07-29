«Бавария» подписала контракт с экс-звездой «Енисея» и «Реала»

Пресс-служба мюнхенского клуба «Бавария» объявила о подписании контракта с 31-летним канадским баскетболистом Ксэвьером Ратэн-Мэйсом. Соглашение заключено по формуле «1+1».

«Я внимательно следил за тем, что происходило в Мюнхене в последние годы, и теперь действительно хочу быть частью этого. В последнее время я также активно общался с тренером [Гордоном] Хербертом, поэтому переход в «Баварию» был для меня лёгким делом. У меня был непростой год, и я хочу доказать, что я игрок высокого уровня», — сказал Ксэвьер пресс-службе команды.

В сезоне-2023/2024 Ратэн-Мэйс выступал за красноярский «Енисей», в составе которого стал лучшим бомбардиром сезона. Минувший сезон провёл в мадридском «Реале».