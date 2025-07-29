Дончич раскрыл, как Леброн отнёсся к его приходу в «Лейкерс»

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вспомнил, как 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс встретил его в команде, когда он перешёл к «озёрникам» из «Даллас Маверикс» в рамках сделки по обмену.

«Это был невероятный опыт. Я всегда восхищался им — его отношением к игре, профессионализмом. Поэтому, когда я пришёл в «Лейкерс» в прошлом сезоне, он встретил меня очень тепло, с открытыми объятиями», — сказал Дончич во время бейсбольного матча между «Нью-Йорк Янкис» и «Тампа Бэй Рейс».