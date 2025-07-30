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Звезда «Индианы» Тайриз Халибёртон сделал предложение своей девушке на стадионе

Звезда «Индианы» Тайриз Халибёртон сделал предложение своей девушке на стадионе
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25-летний разыгрывающий защитник «Индианы Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон сообщил, что сделал предложение своей девушке Джейд Джонс на стадионе университета Айовы, за команду которого он играл в студенческие годы.

Джейд ответила согласием на предложение Тайриза. Пара познакомилась во время учёбы в университете.

«Место, где началась наша история и где начинается наша следующая глава», — подписал Халибёртон фотографии, опубликовав их на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Халибёртона и Джонс

Фото: Из личного архива Халибёртона и Джонс

Фото: Из личного архива Халибёртона и Джонс

Напомним, Тайриз Халибёртон получил разрыв ахиллова сухожилия в финале с «Оклахома-Сити Тандер» и пропустит сезон-2025/2026.

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