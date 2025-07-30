«Можем увеличить общий «пирог». Директор Евролиги — о выгоде сотрудничества с НБА

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас объяснил, в чём заключается выгода сотрудничества с НБА.

«У них [НБА] очень сильный имидж. Они могут способствовать заключению телевизионных контрактов, привлечению спонсоров. Если мы объединим усилия, то сможем значительно увеличить общий «пирог». Это всегда было нашей основной мыслью: мы должны заботиться о баскетболе и о болельщиках, а если нам удастся эффективнее монетизировать игру — а мы верим, что вместе с НБА сможем добиться этого — это и будет нашим общим преимуществом.

При этом у нас уже есть огромная база поклонников и 25 лет собственной истории — именно это мы им и сказали. Почему бы не сесть за стол переговоров и не попробовать принимать решения вместе, а не создавать новую лигу с нуля? Вот, по сути, наш посыл. Как я уже отмечал, мы открыты к совместным решениям, совместным проектам и работе на общее благо — сначала увеличить общий «пирог», а уж потом — делить его. Ведь сперва нужно добыть трофей, чтобы было что делить», — приводит слова Мотеюнаса издание Basket News.