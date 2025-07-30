Войке: в «Далласе» надеялись, что Дончич начнёт заботиться о себе, а не полагаться на опыт

Обозреватель The Athletic Дэн Войке высказался об обмене звёздного защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за плохой физической формы.

«Когда Дончич приехал в Лос-Анджелес, он не выходил на площадку больше месяца. Было заметно, что он не в лучшей форме — сказывались и лишний вес, и стресс, накопившийся после обмена, который вынудил его и его молодую семью покинуть единственный американский город, где они когда-либо жили.

Некоторые источники из близкого окружения Дончича считают, что он рано или поздно пришёл бы к подобным переменам вне зависимости от того, поверил бы в него генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон или нет. Дончич и его команда начали сотрудничество с Мачеком и Баррио ещё в 2023 году. Спустя год он не только помог «Маверикс» выйти в финал НБА, но и сразу после этого отправился защищать цвета национальной команды Словении в попытке пробиться на Олимпиаду в Париже, хоть она и оказалась неудачной.

В команде Дончича надеялись, что с профессиональным взрослением в НБА он начнёт уделять больше внимания правильным привычкам и полностью включится в строгую программу физической подготовки, а не будет полагаться лишь на соревновательный опыт, как прежде. Однако прогресс редко бывает прямолинейным: в 2024 году Дончич столкнулся с рядом физических проблем, что, безусловно, упростило для «Маверикс» решение рассмотреть альтернативы, а не сразу предложить ему максимальное продление контракта.

Находился бы в такой же форме, если бы не был обменян, — вопрос, возможно, второстепенный. Не столь важно и то, была ли основная мотивация перемен — желание доказать что-то «Далласу» или материальный стимул в преддверии нового контракта. В зависимости от того, как будет структурировано его новое соглашение, оно может стать прологом к самому крупному контракту в истории НБА в 2028 году, когда Дончич сможет выйти на рынок свободных агентов после 10 лет выступлений в лиге», — говорится в статье The Athletic.