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Американский баскетболист погиб в возрасте 22 лет

Американский баскетболист погиб в возрасте 22 лет
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Американский баскетболист Грегг Гленн III скончался в возрасте 22 лет. Об этом информирует пресс-служба команды Университета Тулейна, где он выступал. Сообщается, что спортсмен умер в результате трагического несчастного случая. Дальнейшие подробности пока не раскрываются.

Фото: Tulane Men’s Basketball

«Мы потеряли дорогого члена нашего университетского сообщества, Грегга Гленна III, который трагически погиб в эти выходные. Он был талантливым студентом-спортсменом, обогатившим нашу жизнь своим духом, преданностью делу и страстью к спорту и учёбе.

Грегг был выдающимся спортсменом нашей мужской баскетбольной команды и человеком, который приносил радость и свет окружающим. Его стремление к совершенству вдохновляло многих из нас», — приводит слова вице-президента университета Сары Каннингем Daily Mail.

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