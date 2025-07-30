Новичок «Филадельфии» прояснил слухи о напряжённых отношениях с Купером Флэггом

Новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб прокомментировал слухи о напряжённых отношениях с первым номером драфта НБА 2025 года Купером Флэггом. Спортсмены пересекались друг с другом во время выступления в NCAA. Эджкомб представлял «Бэйлор Беарз», а Флэгг — университет Дьюка. На драфте НБА Купер был выбран клубом «Даллас Маверикс», а Ви Джей — «Филадельфией».

«У нас дружеское соперничество — вне площадки мы хорошо общаемся. Но на паркете каждый из нас настроен на борьбу. В одном из эпизодов он бросил, упал, пытаясь заработать фол, а я ему: «Братан, это не фол», — и просто прошёл мимо него к своей скамейке. Потом он подошёл и сказал: «Ты не такой уж крутой». Оператор это всё так подал, что видео набрало миллион просмотров.

На линии штрафных опять пытались из этого сделать сенсацию, но мы оба просто улыбались, никто ничего не говорил. Я ему сказал: «Брат, не симулируй, я понимаю, что тебе дадут свисток, но не стоит — это плохо выглядит». Мы посмеялись, а после игры снова начали обсуждать: «Куп что-то сказал Ви Джейю». Я только покачал головой: ну понятно, всё ради просмотров. Но меня это не волнует», — сказал Эджкомб в подкасте Пола Джорджа.

Купер Флэгг играет один на один с юным баскетболистом: