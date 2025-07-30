Адвокат обозначила претензию к психолого-психиатрической экспертизе по делу о смерти Тиммы

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила о намерении обжаловать результаты психолого-психиатрической экспертизы по делу спортсмена. По словам Гавриловой, эксперты получили информацию не в полной мере.

«Друзья! Мы намерены обжаловать результаты психолого-психиатрической экспертизы, так как эксперты не получили материалы и информацию о том, что привело Яниса в депрессивное состояние. В итоговом отчёте переписок Яниса, опросов родственников, друзей — ничего этого в экспертизе нет.

Всё построено на словах Седоковой, что он всегда хотел умереть. Анна Владимировна может стать ненадлежащим и недостойным наследником, если будет доказано, что именно она повлияла на психологическое состояние Яниса», — написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

Тимма ушёл из жизни в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, Янис совершил самоубийство.

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Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: