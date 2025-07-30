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«Это не для меня». Бронни Джеймс высказался о межсезонье НБА

«Это не для меня». Бронни Джеймс высказался о межсезонье НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс признался, что не получает особого удовольствия от выступления в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе.

«Честно говоря, мне совсем не по душе Летняя лига. Сами матчи и конкуренция мне нравятся, но приезжать в Вегас и находиться здесь — это не для меня», — приводит слова Бронни ESPN.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс-младший принял участие в 29 матчах (в том числе в двух в рамках в плей-офф), в которых в среднем набирал 2,1 очка, совершал 0,6 подбора и отдавал 0,8 передачи. Это был его дебютный сезон в НБА.

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