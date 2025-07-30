Адвокат семьи Тиммы: у Седоковой нет национальности и Родины!

Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, отреагировала на критическое отношение некоторых людей её решения заниматься делом латвийского спортсмена. Юрист подчеркнула, что национальность для неё не имеет значения.

«Семья Яниса из недружественной страны! Все как чёрт от ладана шарахаются от этого словосочетания! Мне безразлична национальность человека — будь он литовцем или финном, или американцем, или марсианином! Мне всё равно, какая у тебя фамилия, и на что она заканчивается! Если ты человек — я тебя априори люблю! У Седоковой нет национальности, равно как нет и Родины!» – написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: