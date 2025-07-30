Кендрик Перкинс считает, что Лука Дончич готов выйти на пик своей карьеры

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс прокомментировал недавние изменения в физической форме разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

По последней информации, словенский баскетболист в это межсезонье серьёзно занялся собой, сосредоточившись на снижении веса и корректировке рациона питания.

«Мы больше не видим пухлого, полного Луку. Теперь перед нами подтянутый, стройный Лука. Я обратил внимание на его чётко очерченную линию подбородка. Для меня он — ранний фаворит в гонке за MVP. Нас ждёт лучшая версия Луки Дончича», — заявил Перкинс в рамках подкаста Road Trippin' Show.