Инсайдер — об обмене Дончича: есть многое, о чём предпочитают не говорить

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс прокомментировал ситуацию с разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем после его перехода из «Даллас Маверикс» в феврале, отметив изменения в его физической форме.

«Я думаю, что и в случае с «Далласом» — несмотря на все негативные разговоры, наверняка есть многое, о чём предпочитают не говорить.

Я сам слышал истории, которые остаются за кадром. Но в конечном итоге он должен нести ответственность. Возможно, он не всегда выражал это словами, но взял ответственность на себя поступками, ведь он изменился», — заявил Спирс в эфире программы NBA Today.