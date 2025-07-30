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ФИБА запретила баскетбольному клубу «Самара» регистрировать новых игроков

ФИБА запретила баскетбольному клубу «Самара» регистрировать новых игроков
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) ввела запрет на участие БК «Самара» в международных трансферах и регистрацию новых игроков, о чём сообщила пресс-служба организации.

Это решение принято на основании статьи 3–336 Внутренних правил ФИБА в связи с неисполнением клубом решения Баскетбольного арбитражного трибунала.

Ранее «Самара» перешла под государственное управление после того, как при предыдущем руководстве у клуба образовалась задолженность около 200 миллионов рублей.

В минувшем регулярном сезоне Единой лиги ВТБ «Самара» заняла 11-е место, одержав всего лишь девять побед в 44 матчах.

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