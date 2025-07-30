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Раскрыта сумма, в хищении которой из казино обвиняют экс-игрока НБА Маркуса Морриса

Раскрыта сумма, в хищении которой из казино обвиняют экс-игрока НБА Маркуса Морриса
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Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркус Моррис был задержан по подозрению в мошенничестве: его обвиняют в хищении свыше $ 250 тыс. из двух казино Лас-Вегаса, сообщает TMZ.

Как указано в судебных материалах, в мае 2024 года Моррис получил $ 115 тыс. от MGM Grand, предъявив поддельные чеки, а в июне аналогичным способом получил $ 150 тыс. в Wynn Las Vegas. По этим случаям были выданы ордера на его арест.

Защита ходатайствовала о его освобождении, утверждая, что Моррис возмещает ущерб, однако суд отказал и постановил экстрадицию в Неваду. На слушании присутствовал брат Маркуса — Маркифф Моррис.

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