Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист Касаткин рассчитывает на домашний арест до суда

Баскетболист Касаткин рассчитывает на домашний арест до суда
Комментарии

26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин заявил, что вместе с адвокатом готовит прошение об освобождении под домашний арест.

«Мы планируем просить суд об условно-досрочном освобождении под домашний арест. Все документы, подтверждающие, что я не собираюсь скрываться, подготовлены. Я очень надеюсь, что на время разбирательства меня поместят под домашний арест в квартире вместе с Аней. Не могу представить, по каким причинам суд может отказать», — приводит слова Касаткина «Коммерсантъ».

Напомним, Касаткина задержали 21 июня во Франции по запросу США. Его подозревают в участии в хакерской группировке, но сам спортсмен обвинения отрицает.

Материалы по теме
Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу из США — AFP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android