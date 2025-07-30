Баскетболист Касаткин рассчитывает на домашний арест до суда

26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин заявил, что вместе с адвокатом готовит прошение об освобождении под домашний арест.

«Мы планируем просить суд об условно-досрочном освобождении под домашний арест. Все документы, подтверждающие, что я не собираюсь скрываться, подготовлены. Я очень надеюсь, что на время разбирательства меня поместят под домашний арест в квартире вместе с Аней. Не могу представить, по каким причинам суд может отказать», — приводит слова Касаткина «Коммерсантъ».

Напомним, Касаткина задержали 21 июня во Франции по запросу США. Его подозревают в участии в хакерской группировке, но сам спортсмен обвинения отрицает.