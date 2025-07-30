Во время матча женской НБА в кадр попал предмет интимного назначения

Сегодня, 30 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Атланта Дрим» принимала «Голден Стэйт Валкириз». Игра завершилась со счётом 77:75 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что ближе к концу матча произошла короткая пауза, во время которой камеры случайно зафиксировали предмет интимного характера. После этого режиссёры трансляции оперативно сменили ракурс.

Фото: Фото трансляции

Отметим, что на данный момент лидером WNBA является команда «Миннесота Линкс», одержавшая 22 победы при пяти поражениях. В составе «Миннесоты» выступают две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу.