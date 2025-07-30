Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Во время матча женской НБА в кадр попал предмет интимного назначения

Во время матча женской НБА в кадр попал предмет интимного назначения
Комментарии

Сегодня, 30 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Атланта Дрим» принимала «Голден Стэйт Валкириз». Игра завершилась со счётом 77:75 в пользу гостевой команды.

WNBA Подробнее

Примечательно, что ближе к концу матча произошла короткая пауза, во время которой камеры случайно зафиксировали предмет интимного характера. После этого режиссёры трансляции оперативно сменили ракурс.

Фото: Фото трансляции

Отметим, что на данный момент лидером WNBA является команда «Миннесота Линкс», одержавшая 22 победы при пяти поражениях. В составе «Миннесоты» выступают две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу.

Сейчас читают:
Перестаньте их хейтить! Девушки заслуживают денег НБА
Перестаньте их хейтить! Девушки заслуживают денег НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android