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Один из баскетболистов отказался играть против российских клубов в Суперкубке Единой лиги

Один из баскетболистов отказался играть против российских клубов в Суперкубке Единой лиги
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Латвийский форвард «Дубая» Давис Бертанс принял решение не выступать за свою команду в Суперкубке Единой лиги ВТБ, который состоится 24 и 25 сентября с участием сербской «Црвены Звезды», московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита». Турнир пройдёт в Белграде.

«Я обсудил свою позицию с тренером и генеральным менеджером «Дубая» — они меня полностью поддержали. Я принял решение не участвовать в турнирах, где выступают команды из стран-агрессоров.

С учётом того, кто организует Суперкубок ВТБ, я не могу принять участие в этом турнире, даже если нам предстоит играть против «Црвены Звезды». Коллектив разделяет мою точку зрения, хотя ранее тренер не рассматривал этот вопрос под таким углом», — цитирует Бертанса Jauns.lv.

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