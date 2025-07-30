Сборная России — Иран: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Ирана. Встреча пройдёт в Химках и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Российской федерации баскетбола. «Чемпионат» подробно расскажет, как прошёл матч.

Напомним, недавно, 28 июля, обе сборные уже проводили очную товарищескую встречу. Она проходила также в Химках и завершилась в пользу иранской команды со счётом 70:67.

В настоящий момент сборная России не принимает участия в матчах на международной арене под эгидой ФИБА. Ранее федерация продлила отстранение национальной команды до августа 2025 года.

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