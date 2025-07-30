Выбранный на драфте НБА «Бруклином» Егор Дёмин ответил критикам

19-летний новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выразил благодарность всем, кто готовил его к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Российский спортсмен был выбран «Бруклином» под восьмым номером.

«Пост благодарности. Я благодарен своим тренерам и лично Заку Гонзалесу за подготовку к драфт-комбайну, к встречам с командами и к Летней лиге. Мы провели огромную работу по заранее подготовленному плану. Нашей целью было показать скептикам все мои «слабые стороны».

Мы не пытались спрятать и скрыть всё, во что не верили аналитики. А наоборот, формируя программу открытой тренировки для драфт-комбайна, мы делали акцент прежде всего на мой бросок. Потому что я и моя команда знают, что бросок в полном порядке. Ведь я всегда играл и буду играть от броска. Я уделяю этому элементу огромное количество времени на тренировках.

Также благодарен тренерам «Бруклин Нетс» за то, что в период Летней лиги сделали акцент на мою дальнюю атаку и помогли мне проявить себя в этом аспекте в реальных игровых условиях», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Главные новости дня: