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Кендрик Перкинс назвал 10 величайших разыгрывающих в истории НБА

Кендрик Перкинс назвал 10 величайших разыгрывающих в истории НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о 10 величайших разыгрывающих в истории североамериканской лиги.

Как считает Перкинс, топ-10 выглядит следующим образом: Мэджик Джонсон, Стефен Карри, Оскар Робертсон, Джон Стоктон, Айзея Томас, Гэри Пэйтон, Расселл Уэстбрук, Стив Нэш, Джейсон Кидд и Боб Коузи. Также Кендрик объяснил, почему не включил Криса Пола («Лос-Анджелес Клипперс») в свой топ-10.

«Крис Пол входит в топ-15 величайших разыгрывающих всех времён. Но в моём топ-10 его нет. Крис Пол многое сделал, изменил франшизу, выиграл много матчей. Да, безусловно.

Я бы никогда не стал отнимать у него это. Большая любовь, большое уважение. Он войдёт в Зал славы. В моих глазах он входит в топ-15 величайших разыгрывающих всех времён. Но не в топ-10», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' в YouTube.

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