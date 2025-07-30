Популярный журнал ошибочно приписал Луке Дончичу высокий прыжок перед драфтом НБА

Популярный журнал Men’s Health допустил ошибку, связанную с разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем.

Недавно издание опубликовало материал о словенце, где, помимо прочего, говорилось следующее: «Он умеет прыгать. За разговорами о его весе и физической форме теряется тот факт, что в 19 лет на драфт-комбайне НБА 2018 года Лука показал вертикальный прыжок в 107 см».

В действительности Дончич участия в драфт-комбайне не принимал. В то время словенец играл в Европе. Некоторые обозреватели предположили, что ошибка могла возникнуть из-за сгенерированного нейросетью ответа на запрос «вертикальный прыжок Луки Дончича», выдавшего показатели Донте Дивинченцо на драфт-комбайне 2018 года. Прыжок Дивинченцо тогда как раз составил 107 см.

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