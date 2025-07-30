Стал известен рейтинг Бронни Джеймса в игре NBA 2K26

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс получил рейтинг в 68 баллов в игре NBA 2K26. Об этом информирует портал Basketball Forever. Релиз игры запланирован на сентябрь 2025 года.

Недавно стало известно, что самый высокий рейтинг, 98, получили сразу три спортсмена — Никола Йокич из «Денвер Наггетс», Шей Гилджес-Александер, представляющий «Оклахома-Сити Тандер», а также Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

Отец Бронни, Леброн Джеймс, также выступающий за «Лос-Анджелес», получил рейтинг в 96 баллов. Столько же и у разыгрывающего «озёрников» Луки Дончича.

В прошлом сезоне НБА Джеймс-младший принял участие в 29 матчах (в том числе в двух в рамках плей-офф), в которых в среднем набирал 2,1 очка, совершал 0,6 подбора и отдавал 0,8 передачи.

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