Фанаты жёстко раскритиковали баскетболиста, отказавшегося играть с российскими командами

Болельщики жёстко раскритиковали латвийского баскетболиста «Дубая» Дависа Бертанса после его публичного решения не выступать за свою команду в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Ранее спортсмен заявил, что не будет играть на турнире, где выступают команды из «стран-агрессоров». Помимо «Дубая», в Суперкубке Единой лиги примут участие сербская «Црвена Звезда», московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».
Предлагаем ознакомиться с некоторыми комментариями под соответствующей новостью на «Чемпионате»:
«Ну и хорошо, на площадке рыбой вонять не будет».
«Клоун».
«Интересно, что он пел бы при участии в турнире команды из Израиля, например? Ах, да, это же совсем другое».
«Насколько же тупы, отстали от реалий жизни и банально смешны эти «цивилизованные» европеоиды».
Соревнования пройдут 24 и 25 сентября в Белграде (Сербия).