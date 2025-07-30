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Фото: претендент на первый номер драфта НБА — 2026 исполнил прыжок потрясающей высоты

Фото: претендент на первый номер драфта НБА — 2026 исполнил прыжок потрясающей высоты
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Американский форвард Эй Джей Дибанца, являющийся одним из кандидатов на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2026 году, продемонстрировал высоту вертикального прыжка.

Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба команды университета Бригама Янга (BYU), выступающей в NCAA.

Фото: https://x.com/BYUMBB

Напомним, в прошлом сезоне NCAA за BYU выступал российский баскетболист Егор Дёмин. По окончании сезона спортсмен выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года и был выбран клубом «Бруклин Нетс». Для Дибанцы сезон-2025/2026 станет дебютным в NCAA. Сейчас ему 18 лет.

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