Фото: претендент на первый номер драфта НБА — 2026 исполнил прыжок потрясающей высоты

Американский форвард Эй Джей Дибанца, являющийся одним из кандидатов на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2026 году, продемонстрировал высоту вертикального прыжка.

Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба команды университета Бригама Янга (BYU ), выступающей в NCAA.

Фото: https://x.com/BYUMBB

Напомним, в прошлом сезоне NCAA за BYU выступал российский баскетболист Егор Дёмин. По окончании сезона спортсмен выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года и был выбран клубом «Бруклин Нетс». Для Дибанцы сезон-2025/2026 станет дебютным в NCAA. Сейчас ему 18 лет.

Дёмин перевёл термины с английского на русский: