Инсайдер раскрыл намерения звезды «Лейкерс» Луки Дончича на ближайшие несколько лет

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин высказался о словенском разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче. Ранее сообщалось, что спортсмен согласовал новый четырёхлетний контракт с «озёрниками» на сумму $ 249 млн.

«На выходных я поговорил с человеком из близкого окружения Луки, и он рассказал мне, что сейчас у Луки менталитет победителя — «выигрывать здесь и сейчас». Для него это не просто подписание контракта с «Лейкерс» с обещанием быть терпеливым и ждать своего времени.

Лука хочет побеждать уже в этом сезоне, а затем и в каждом последующем. Пока на контракте стоит его подпись и он является игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», он ожидает, что команда будет бороться за чемпионство и поднимать флаги под своды «Крипто.ком Арены», — сказал Макменамин в эфире ESPN.

Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки: