Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер раскрыл намерения звезды «Лейкерс» Луки Дончича на ближайшие несколько лет

Инсайдер раскрыл намерения звезды «Лейкерс» Луки Дончича на ближайшие несколько лет
,
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин высказался о словенском разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче. Ранее сообщалось, что спортсмен согласовал новый четырёхлетний контракт с «озёрниками» на сумму $ 249 млн.

«На выходных я поговорил с человеком из близкого окружения Луки, и он рассказал мне, что сейчас у Луки менталитет победителя — «выигрывать здесь и сейчас». Для него это не просто подписание контракта с «Лейкерс» с обещанием быть терпеливым и ждать своего времени.

Лука хочет побеждать уже в этом сезоне, а затем и в каждом последующем. Пока на контракте стоит его подпись и он является игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», он ожидает, что команда будет бороться за чемпионство и поднимать флаги под своды «Крипто.ком Арены», — сказал Макменамин в эфире ESPN.

Сейчас читают:
Худой и мотивированный. «Лейкерс» получают самую злую версию Луки Дончича
Худой и мотивированный. «Лейкерс» получают самую злую версию Луки Дончича

Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android