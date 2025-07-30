«Енисей» объявил о переходе 22-летнего россиянина

22-летний российский защитник Никита Евдокимов стал игроком «Енисея». Об этом информирует пресс-служба красноярского клуба.

Предыдущий сезон Никита провёл в Суперлиге, где выступал за «Барнаул». Его средняя статистика за матч составила: 7,1 очка, 2,3 подбора и 1,1 передачи.

Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Енисей» занял 10-е место по итогам регулярного чемпионата. Команда одержала 14 побед и потерпела 30 поражений. На стадии плей-ин красноярцы уступили клубу МБА-МАИ (102:106 ОТ).

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