«Тогда станет отличным игроком НБА». Редик назвал главную задачу для Бронни Джеймса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об атакующем защитнике команды Бронни Джеймсе.

«Самое важное для Бронни сейчас — это привести себя в выдающуюся физическую форму. Именно это на данный момент является для него главным препятствием. Если он сумеет это сделать, у него появится реальный шанс стать отличным игроком в НБА», — приводит слова Редика ESPN.

Бронни был выбран «озёрниками» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Матчи в НБА он чередовал с играми G-лиги. В настоящий момент Джеймсу-младшему 20 лет.

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