Клуб НБА уволил сотрудника после его жалобы на дискриминацию и преследование

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» уволила Джина Трейлора, занимавшего пост директора по безопасности. Об этом информирует ESPN. Ранее Трейлор подал в суд на «Финикс», обвинив команду в дискриминации и преследовании.

«Хотя организация обычно не комментирует внутренние кадровые вопросы, мистер Трейлор или его адвокат Шери Райт, очевидно, решили предать огласке вопрос с увольнением. Трейлор был уволен с должности директора по безопасности, потому что независимое внешнее расследование пришло к выводу, что он нарушил политику компании в отношении конфиденциальной информации об операциях по обеспечению безопасности и намеренно солгал следователю», — сказала старший вице-президент по коммуникациям «Санс» Стейси Митч.

По словам стороны Трейлора, ни его адвокаты, ни сам истец не разглашали факт увольнения, а действия «Финикса» сейчас можно трактовать как попытку переключить внимание от обвинений иска, продвигая ложную версию.

Как ранее заявлял Трейлор, в декабре 2023-го и в 2024-м полицейские под прикрытием без труда пронесли на арену ножи и оружие, несмотря на «усиленные меры» безопасности. Согласно утверждениям Джина, команда не прислушалась к его предостережениям по этому поводу, а после понизила его в должности.

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