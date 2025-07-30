«Парма» объявила о переходе экс-легионера «Енисея»

Бывший тяжёлый форвард «Енисея» Микаэль Хопкинс продолжит карьеру в «Парме». Об этом информирует пресс-служба пермского клуба. Стороны заключили контракт, рассчитанный на один сезон.

«Добро пожаловать в «Парму», Микаэль!» — говорится в сообщении клуба.

Хопкинс дебютировал в Единой лиге ВТБ в сезоне-2023/2024, когда перешёл в «Енисей». В 39 матчах за красноярцев спортсмен в среднем набирал 10,5 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 0,9 передачи.

Прошлый сезон баскетболист провёл в Японии в составе клуба «Фукусима Файрбондз». Средняя статистка в 48 встречах – 15,2 очка, 10,1 подбора, 2,6 передачи, 0,9 перехвата за 29 минут на площадке.

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