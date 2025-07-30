Чемпион НБА высказался о радикальном преображении Луки Дончича

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг поделился мнением о причинах трансформации физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Ранее спортсмена не раз критиковали за «лишний» вес. В нынешнее межсезонье НБА многие обратили внимание, что физические кондиции спортсмена стали заметно лучше.

«Мне кажется, он всё равно к этому бы пришёл. Его бы всё равно продолжали называть толстым, а он бы продолжал травмировать икроножную мышцу. Думаю, всё дело в постоянных травмах. Он, по-моему, не так тренировал своё тело, поэтому и получал эти травмы. Эта икра у него уже давно болит. Просто на неё слишком большая нагрузка из-за лишнего веса», — сказал Тиг на канале Club 520 Podcast в YouTube.

Предсезонная тренировка Луки Дончича в зале: