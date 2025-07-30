Юрген Клопп сыграл в падел с бывшими звёздами НБА Дирком Новицки и Стивом Нэшем

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежим фото. Немецкий специалист показал снимок с легендами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), соотечественником Дирком Новицки и канадцем Стивом Нэшем. Трое сыграли в падел.

«Отличная тренировка с легендами НБА Дирком и Стивом! На самом деле нам со Стивом пришлось много бегать, в то время как Дирк просто использовал свой размах рук. Спасибо огромное, Дирк и Стив, это было действительно весело», — написал Клопп.

Фото: Из личного архива Юргена Клоппа

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