Единая лига отреагировала на публичный отказ латвийца играть в Суперкубке

Пресс-служба Единой лиги ВТБ дала комментарий по поводу публичного заявления латвийского баскетболиста «Дубая» Дависа Бертанса. Ранее тот сообщил, что принял решение не выступать за свою команду в Суперкубке Единой лиги.

«Ранее также были игроки, которые по разным причинам не принимали участия в наших международных соревнованиях. Тем не менее зарубежные команды-участники и гости Суперкубка всегда отмечали высокий уровень организации и отличную спортивную составляющую турнира», — цитирует заявление Единой лиги ТАСС.

Суперкубок Единой лиги состоится 24 и 25 сентября в Белграде (Сербия).

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: