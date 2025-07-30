Эксперт: у Луки Дончича сейчас будто кто-то поджёг пятую точку

Эксперт Зак Лоу поделился мнением о нынешней физической форме разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Ранее стало известно, что словенец предпринимает значительные усилия в межсезонье, направленные на улучшение физических кондиций. Многие фанаты и аналитики уже обратили внимание на трансформацию спортсмена.

«У Луки сейчас будто кто-то поджёг пятую точку. Считаете, что мои травмы и физическая форма — повод сомневаться? Я докажу обратное и наберу лучшую форму в жизни. Можно пенять на Луку, а можно — на «Маверикс», которые за все эти годы так и не смогли заставить его шевелиться в нужную сторону», — сказал Лоу в своём подкасте.

Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом: