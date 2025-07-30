Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: у Луки Дончича сейчас будто кто-то поджёг пятую точку

Эксперт: у Луки Дончича сейчас будто кто-то поджёг пятую точку
,
Комментарии

Эксперт Зак Лоу поделился мнением о нынешней физической форме разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Ранее стало известно, что словенец предпринимает значительные усилия в межсезонье, направленные на улучшение физических кондиций. Многие фанаты и аналитики уже обратили внимание на трансформацию спортсмена.

«У Луки сейчас будто кто-то поджёг пятую точку. Считаете, что мои травмы и физическая форма — повод сомневаться? Я докажу обратное и наберу лучшую форму в жизни. Можно пенять на Луку, а можно — на «Маверикс», которые за все эти годы так и не смогли заставить его шевелиться в нужную сторону», — сказал Лоу в своём подкасте.

Материалы по теме
Худой и мотивированный. «Лейкерс» получают самую злую версию Луки Дончича
Худой и мотивированный. «Лейкерс» получают самую злую версию Луки Дончича

Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android