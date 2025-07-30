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«Я с новичками не разговариваю». Салли назвал легенду НБА, который повёл себя высокомерно

«Я с новичками не разговариваю». Салли назвал легенду НБА, который повёл себя высокомерно
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли охарактеризовал легенд североамериканской лиги и членов Зала славы баскетбола Уилта Чемберлена и Карима Абдул-Джаббара.

«Я как-то встретил Уилта Чемберлена — и он сразу как дал мне кулаком в живот. У него вообще была такая фишка: «Давай сфоткаемся!» Но заранее предупреждали: если стоишь рядом с Уилтом, не расслабляйся, он любит подшутить. Вот я стою, и вдруг бац — удар в живот. А он такой: «О, у тебя пресс крепкий!» Я только посмеялся в ответ.

Знаешь, многие профи ведут себя так, будто они звёзды, делают вид, что крутые. Я бы сразу сказал: «Да ты же Уилт Чемберлен, это вообще огонь!» А вот когда встретил Карима, он вообще со мной не заговорил, только с моим братом Роном перемолвился. Сказал: «Я с новичками не разговариваю», — сказал Салли на канале The Rich Eisen Show в YouTube.

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