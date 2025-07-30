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«Это же бред!» Чарльз Баркли раскритиковал культуру отмены в современном обществе

«Это же бред!» Чарльз Баркли раскритиковал культуру отмены в современном обществе
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Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли выступил с критикой культуры отмены в современном обществе.

«Слушай, я реально хочу, чтобы у «Спёрс» всё было хорошо, — просто потому что я уважаю Поповича. Да, люблю их поддразнивать, но у них отличные болельщики, с чувством юмора, они нормально всё воспринимают. Вы ведь все моложе меня, а сейчас мир вообще какой-то странный стал. Раньше можно было пошутить — и люди смеялись.

А теперь сразу: «Ой, тебя отменят, тебя уволят». Ну ё-моё, иногда шутка — это просто шутка. Вот это меня в наше время раздражает. Я вообще уверен, что нормальные люди понимают, когда я шучу. Если кого-то назвать толстым — это реально грубо и неправильно, я бы так никогда не сделал, тем более сам не маленький.

Но сейчас все реально перегибают палку. Серьёзно, ребят, я ведь доверяю людям, думаю, все понимают, где прикол, а где нет. Но сейчас бывает, что любое слово — и сразу кто-то обидится. Даже представить страшно, как вам сейчас сложно: постоянно думать, что говорить, а что — нет. Это же бред! Если бы я что-то услышал, спросил бы: «Ты же пошутил, да? Ну и всё, расслабься!» А сейчас обязательно найдётся кто-то, кто на всё обижается», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.

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