Аренас раскритиковал нынешний потолок зарплат в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался о потолке зарплат в лиге.

«Я должен иметь возможность сам формировать свою команду. Если уж вводить какие-то ограничения, то пусть они касаются тех клубов, которые не воспитывают своих игроков. Вот, например, Аллен Айверсон говорит: «Я уже вывел команду в финал с этим составом, мне нужен всего один сильный партнёр». А руководство отвечает: «Но стоит ли платить этому игроку $ 20 млн? Ты и так обеспечиваешь нам продажи билетов, а что даст нам он?»

Здесь впервые становится видно, как устроен баскетбольный бизнес, — ты буквально наблюдаешь за этим в режиме реального времени. В итоге наказывают те команды, которые стремятся к победе и хотят усилить свой состав», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.