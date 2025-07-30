Чарания: Куминга отверг предложение «Голден Стэйт» о продлении контракта на два года

22-летний лёгкий форвард, который представляет Конго, Жонатан Куминга отклонил предложение руководства «Голден Стэйт Уорриорз» о продлении контракта с командой на два года на общую сумму в $ 45 млн.

Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно имеющейся информации, калифорнийский клуб настаивал, чтобы в контракте Жонатана не было пункта о запрете на его обмен. Поэтому Куминга отклонил данное предложение.

Сам Жонатан сконцентрирован на заключении долгосрочной сделки. В число клубов, которые он рассматривает для перехода, входят «Финикс Санз» и «Сакраменто Кингз». Ему хотелось бы получить позицию в стартовом составе, также Куминга намерен добиться того, чтобы его роль в команде стала гораздо больше.