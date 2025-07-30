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«Панатинаикос» снялся с Суперкубка Греции — Eurohoops

«Панатинаикос» снялся с Суперкубка Греции — Eurohoops
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Греческий «Панатинаикос» принял решение отказаться от участия в Суперкубке Греции из-за загруженного графика. Об этом сообщает Eurohoops.

Греческий клуб выразил несогласие с проведением турнира 26 и 27 сентября, поскольку команда возвращается из Австралии рано утром 25 сентября.

Команда будет в Австралии участвовать в турнире имени Павлоса Яннакопулоса.

Кроме того, 30 сентября «Панатинаикосу» предстоит провести первый матч в Евролиге в новом сезоне, в связи с чем клуб просил перенести проведение Суперкубка на более позднюю дату.

Помимо «Панатинаикоса», в Суперкубке Греции должны принять участие АЕК, «Олимпиакос» и «Промитеас».

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