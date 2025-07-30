Сборная России победила национальную команду Ирана с преимуществом в 21 очко
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Сегодня, 30 июля, в баскетбольном центре «Химки» состоялся товарищеский матч между национальными командами Ирана и России. Встреча завершилась со счётом 79:58 (24:15, 14:12, 30:19, 11:12) в пользу российской сборной.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
30 июля 2025, среда. 18:00 МСК
Россия
Окончен
79 : 58
Иран
Россия: Щербенев, Буринский, Темиров, Чадов, Барашков, Фролов, Квитковских, Карпенко, Беленицкий, Ищенко, Герасимов, Зайцев, Лавренов, Емченко
Иран: Вахеди, Машайехи, Амини, Резаейфар, Гиргурян, Махди, Зангенех, Каземи, Агажанпур, Махаммад, Алиакбари, Салар, Махди, Амирхуссейн
Самым результативным игроком в составе национальной команды России стал тяжёлый форвард Антон Квитковских. Ему удалось набрать 13 очков, сделать семь подборов, отдать две передачи и совершить один перехват за 16 минут и 31 секунду.
Наиболее результативным игроком в составе сборной Ирана стал атакующий защитник Резаэйфар Навид. Ему удалось набрать 15 очков, сделать три подбора и отдать одну передачу.
Комментарии
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