Дуэйн Уэйд представил свой топ величайших игроков в истории, не включив в него Брайанта

43-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» американец Дуэйн Уэйд представил топ-7 величайших игроков в истории, отметив, что перечислил их без ранжирования по местам в списке.

«Моё знакомство с баскетболом началось с Майкла Джордана. Конечно, я знал о великих игроках прошлого, знаком с их историей, но по-настоящему не наблюдал за их игрой. Для меня всё началось с Джордана. Затем был Коби — они были очень похожи, словно один продолжал другого. Конечно, нельзя не упомянуть и Леброна: мне выпала возможность не только следить за его карьерой, но и наблюдать его игру вживую четыре года подряд.

Я никогда не видел баскетболиста, который бы играл так, как он. За Джорданом я наблюдал издалека, а Леброна видел совсем близко. Далее в моём списке — Айверсон. Один из моих любимых игроков: несмотря на свой небольшой рост, он был неудержим. Его невозможно было остановить — он был настоящим гигантом среди соперников, бросая вызов каждому на площадке.

Следующий — Стеф. Он начал играть так, как мы не ожидали. А Шакил был самой доминирующей силой в лиге, не видел до него никого подобного. И Кевин Гарнетт. Он был одним из самых разносторонних баскетболистов, с которыми мне пришлось столкнуться», — заявил Уэйд на своём YouTube-канале.