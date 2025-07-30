«Тебе заплатили?» Аренас — чемпиону НБА, обвинившему Леброна в применении стероидов

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас отреагировал на недавние слова экс-игрока НБА и чемпиона лиги 2021 года Джеффа Тига в адрес лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Ранее Тиг заявлял, что Леброн употреблял стероиды, будучи игроком «Майами Хит». Позже Джефф уточнил, что шутил.

«Ну что, Тиг, тебе заплатили? Агенты тебя уговорили? Я никогда не видел такой защиты, как у этого парня. Словно он проснулся другим человеком.

Позавчера говорил одно, потом лёг спать, проснулся — и уже как будто ничего не было. Вот это да, Ти. Они тебя, что ли, купили? Я спрашивал игроков, кто играл в 1980-х и 1990-х: «Сколько у вас было допинг-тестов в НБА?»

Говорят: «Да вообще ни одного». Даже Стерн тогда говорил, мол, у нас нет проблем с наркотиками. Хотя игроков арестовывали за кокаин и крэк, но Стерн всё списывал на случайности. По-моему, первого, кого поймали на стероидах, только в двухтысячных и нашли», — сказал Аренас в своём подкасте.