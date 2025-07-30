«Реал» подписал контракт с экс-игроком «Кливленда»

26-летний Чуквума «Чума» Океке подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение с баскетболистом рассчитано на два сезона. Сумма зарплаты игрока не раскрывается.

Океке начинал прошлый сезон в «Филадельфии Сиксерс», однако был обменян в «Кливленд Кавальерс». В составе «Кливленда» Океке провёл две встречи, в среднем набирая 2,5 очка за игру.

Форвард был выбран под 15-м номером драфта НБА — 2019 и всего провёл 203 матча в главной заокеанской лиге за «Орландо Мэджик», «Филадельфию Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс». Выступления за «Реал» станут дебютом Океке в Евролиге.