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Маркусу Моррису отказали в освобождении под залог из тюрьмы по делу о краже $ 265 тыс.

Маркусу Моррису отказали в освобождении под залог из тюрьмы по делу о краже $ 265 тыс.
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Бывшему игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркусу Моррису суд отказал в освобождении под залог из тюрьмы во Флориде по делу о мошенничестве: его обвиняют в хищении свыше $ 250 тыс. из двух казино Лас-Вегаса. Об этом сообщает портал NBC Sports.

Напомним, как утверждает следствие, в мае 2024 года Моррис получил $ 115 тыс. от MGM Grand, предъявив поддельные чеки, а в июне аналогичным способом получил $ 150 тыс. в Wynn Las Vegas. По этим случаям были выданы ордера на его арест.

За свою карьеру форвард выступал за «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» и ряд других клубов. В последний раз Моррис появлялся на площадке в сезоне-2023/2024, играя за «Кливленд Кавальерс» и «Филадельфию Сиксерс».

Ранее Маркус сталкивался с несколькими юридическими проблемами, включая прохождение программы реабилитации из-за обвинения в нанесении побоев в 2012 году. Он также был оправдан по обвинениям в нападении, связанным с предполагаемой дракой в 2015 году.

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