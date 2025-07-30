Стивен Эй Смит: хорошо, что Дончич начал уделять внимание своей физической подготовке

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

Ранее спортсмена не раз критиковали за «лишний вес». Сообщалось, что это было одной из причин, почему «Даллас Маверикс» принял решение обменять Луку в «Лейкерс» в феврале этого года. В последнее время Дончич усиленно работал над формой.

«Нет, думаю, бояться его теперь больше смысла нет — он и так всегда был опасен. Парень реально крут, у него потрясающий атакующий талант, тут не поспоришь. Но есть большая разница между тем, чтобы просто войти в форму в межсезонье, и поддерживать её на протяжении всего сезона. Это как раз то, за чем нам нужно будет дальше следить.

Хорошо, что он наконец начал уделять внимание своей физической подготовке — ведь раньше это часто было его слабым местом. Он отличный баскетболист, настоящая звезда. Но важно понимать: всё решает не только внешний вид, а то, сколько сил ты реально выкладываешь на площадке. На этом всё не заканчивается в межсезонье — наоборот, именно тогда всё только начинается», — сказал Эй Смит на канале NBA on ESPN в YouTube.