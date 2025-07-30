Гилберта Аренаса арестовали по обвинению в организации незаконного игорного бизнеса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас сегодня был арестован по обвинению в в организации незаконного игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Согласно официальной информации, помимо Аренаса, были арестованы ещё пятеро человек, в том числе высокопоставленный член израильской преступной группировки Евгений Гершман. Федеральные власти считают, что в особняке Аренаса проводились игры в покер с высокими ставками. Каждому из арестованных предъявлено также обвинение в сговоре с целью организации игорного бизнеса.