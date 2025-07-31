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«Зенит» подписал экс-игрока НБА Андре Роберсона

«Зенит» подписал экс-игрока НБА Андре Роберсона
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Лёгкий форвард Андре Роберсон подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на сезон-2025/2026 и сезон-2026/2027 по формуле «1+1».

Прошлый сезон Роберсон провёл в составе французского АСВЕЛа. Большую часть карьеры Роберсон провёл в Национальной баскетбольной ассоциации.

За семилетнюю карьеру в НБА Роберсон заработал суммарно $ 36,68 млн. Самый крупный контракт он заключил с «Тандер» в 2017 году на три года — $ 30 млн.

В общей сложности форвард принял участие в 307 играх, набирая в среднем 4,5 очка, 4,0 подбора и 0,9 перехвата, проводя на площадке 22,2 минуты. По итогам сезона-2016/2017 Роберсон вошёл во вторую сборную всех звёзд защиты.

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