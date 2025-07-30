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НБА объявила, что в течение следующих трёх лет проведёт шесть матчей в Европе

НБА объявила, что в течение следующих трёх лет проведёт шесть матчей в Европе
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сообщила, что лига планирует провести в течение следующих трёх лет шесть матчей регулярного сезона на территории Западной Европы.

«Европа, готовься! В течение следующих трёх лет НБА проведёт шесть игр регулярного сезона в Европе: в Берлине и Лондоне (2026), Манчестере и Париже (2027), а также Берлине и Париже (2028)», — сказано в пресс-релизе организации.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне НБА также прошли выездные матчи на территории Европы. Они состоялись 23 и 25 января в Париже (Франция). В них приняли участие клубы «Сан-Антонио Спёрс» и «Индиана Пэйсерс».

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