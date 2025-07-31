Президент «Филадельфии»: чемпионство «Лейкерс» в 2020 году всегда будет под звёздочкой

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Дэрил Мори заявил, что некоторые представители НБА разделяют его точку зрения о нелегитимном чемпионском титуле «Лос-Анджелес Лейкерс», который клуб завоевал в 2020 году.

«Если бы «Хьюстон» завоевал тогда титул, то я бы, безусловно, признал его как законный, зная, какие колоссальные усилия и упорство для этого потребовались команде. Однако все, с кем я общаюсь в лиге, в частном порядке соглашаются, что этот титул «Лейкерс» не дотягивает до уровня настоящего чемпионства. Это чемпионство навсегда будет отмечено звёздочкой», — приводит слова Мори портал Fadeaway World.